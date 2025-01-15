По ее словам, это происходит из-за происходящих в стране процессов. Политик указала на деиндустриализацию, уничтожение фермерства, а также исчезающие села с карты Украины. Тимошенко отметила, что люди уезжают, потому что не имеют возможности работать и обеспечивать свои семьи.

«Этот процесс — это экономическая стагнация, которая превращает нас в страну без будущего», — подчеркнула народный депутат.

Ранее постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Москве не исключают, что в 2025 году Украина вовсе прекратит свое существование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

