Тимошенко заявила о потере будущего для Украины
Украина превращается в страну без будущего, сообщает издание «Инсайдер UA» со ссылкой на заявление лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
По ее словам, это происходит из-за происходящих в стране процессов. Политик указала на деиндустриализацию, уничтожение фермерства, а также исчезающие села с карты Украины. Тимошенко отметила, что люди уезжают, потому что не имеют возможности работать и обеспечивать свои семьи.
«Этот процесс — это экономическая стагнация, которая превращает нас в страну без будущего», — подчеркнула народный депутат.
Ранее постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Москве не исключают, что в 2025 году Украина вовсе прекратит свое существование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru