Царев рассказал, на кого обменяют Вышинского

Бывший спикер парламента Новороссии в интервью НСН рассказал, каким может быть ответ России на освобождение журналиста.

После освобождения из-под стражи главного редактора «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского Киев ждет от России ответных шагов. Такое мнение в эфире НСН высказал украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в интервью НСН рассказал, каким может быть ответ России.

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«Думаю, будет пакетный обмен. Более 30 человек с одной стороны, более 30 – с другой. И в этот пакет входит Кирилл Вышинский», - пояснил он.

Напомним, 19 июля киевский суд продлил Вышинскому арест до 19 сентября. Он был арестован на Украине в мае 2018-го. Журналиста обвиняли в госизмене и поддержке непризнанных республик Донбасса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВышинскийОлег ЦарёвУкраина

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