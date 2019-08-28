Царев рассказал, на кого обменяют Вышинского

«Думаю, будет пакетный обмен. Более 30 человек с одной стороны, более 30 – с другой. И в этот пакет входит Кирилл Вышинский», - пояснил он.

Напомним, 19 июля киевский суд продлил Вышинскому арест до 19 сентября. Он был арестован на Украине в мае 2018-го. Журналиста обвиняли в госизмене и поддержке непризнанных республик Донбасса.

