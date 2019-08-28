Царев рассказал, на кого обменяют Вышинского
Бывший спикер парламента Новороссии в интервью НСН рассказал, каким может быть ответ России на освобождение журналиста.
После освобождения из-под стражи главного редактора «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского Киев ждет от России ответных шагов. Такое мнение в эфире НСН высказал украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в интервью НСН рассказал, каким может быть ответ России.
«Думаю, будет пакетный обмен. Более 30 человек с одной стороны, более 30 – с другой. И в этот пакет входит Кирилл Вышинский», - пояснил он.
Напомним, 19 июля киевский суд продлил Вышинскому арест до 19 сентября. Он был арестован на Украине в мае 2018-го. Журналиста обвиняли в госизмене и поддержке непризнанных республик Донбасса.
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