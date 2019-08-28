Украина ждёт от России ответных шагов за свободу Вышинского

«Украинская власть теперь ждет ответного шага от России по освобождению украинских моряков. Что, в свою очередь, может уже послужить поводом для разговоров о реальном решении проблем. Проявление миролюбия на фоне агрессивных милитаристских выпадов Порошенко призвано показать, что украинская власть готова к переговорам с Россией. По результатам ответных шагов уже можно будет говорить, искренне ли Россия желает мира или разрешения конфликта на Донбассе. Я думаю, это не только настрой на решение на гуманитарных проблем и освобождение украинских моряков, это какая-то новая игровая тактика, очевидно, в какой-то степени согласованная с западными партнерами Украины по втягиванию России в реализацию Минских соглашений. Такие шаги показывают, что Зеленский все сильнее сходит с колеи Порошенко. Если обмен в какой-то степени состоится, украинским обществом с Зеленского могут быть сняты подозрения, что он продолжает линию предыдущего президента», - заявил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности обменять главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова. Президент Украины отметил также, что это должно стать первым шагом доброй воли. В России ранее также заявляли, что освобождение из-под стражи Вышинского – путь к нормализации отношений между Москвой и Киевом.

