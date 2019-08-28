Украина ждёт от России ответных шагов за свободу Вышинского
Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире НСН предположил, чем может быть вызвано решение украинских властей освободить из-под стражи Кирилла Вышинского.
Главного редактора «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского освободили из-под стражи под личное поручительство. 19 июля Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 19 сентября. Защита журналиста подала апелляцию на это решение. ТАСС сообщает, что за смягчение меры пресечения выступили прокуроры. Кирилл Вышинский был арестован на Украине в мае 2018-го. Журналиста обвиняли в госизмене и поддержке непризнанных республик Донбасса. Главреду грозило 15 лет лишения свободы.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире НСН рассказал, что Киев ждет от Москвы ответных шагов. По его словам, Украина предлагает Москве участие в новом тактическом взаимодействии.
«Украинская власть теперь ждет ответного шага от России по освобождению украинских моряков. Что, в свою очередь, может уже послужить поводом для разговоров о реальном решении проблем. Проявление миролюбия на фоне агрессивных милитаристских выпадов Порошенко призвано показать, что украинская власть готова к переговорам с Россией. По результатам ответных шагов уже можно будет говорить, искренне ли Россия желает мира или разрешения конфликта на Донбассе. Я думаю, это не только настрой на решение на гуманитарных проблем и освобождение украинских моряков, это какая-то новая игровая тактика, очевидно, в какой-то степени согласованная с западными партнерами Украины по втягиванию России в реализацию Минских соглашений. Такие шаги показывают, что Зеленский все сильнее сходит с колеи Порошенко. Если обмен в какой-то степени состоится, украинским обществом с Зеленского могут быть сняты подозрения, что он продолжает линию предыдущего президента», - заявил он.
Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности обменять главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова. Президент Украины отметил также, что это должно стать первым шагом доброй воли. В России ранее также заявляли, что освобождение из-под стражи Вышинского – путь к нормализации отношений между Москвой и Киевом.
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