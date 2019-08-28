«Восстановление справедливости»: В Совфеде прокомментировали освобождение Вышинского

Освобождение из-под стражи руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в Совет Федерации назвали «восстановлением справедливости». Такое мнение озвучил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, пишут Известия.

Как напоминает RT, ранее сегодня стало известно, что суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского под личное поручительство. Главреда «РИА Новости Украина» обязали приходить в суд или к следователю по первому требованию, а также сообщать об изменении места проживания или работы. И, кроме того – воздерживаться от общения со свидетелями.

К слову, журналист Владимир Соловьев заявил РИА ФАН, что, несмотря на решение суда, Кирилл Вышинский, по-прежнему, является заложником политических процессов. Украина, пойдя на этот шаг, рассчитывает получить для себя определенные преференции.

Напомним, 19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить журналиста из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что Киев готов выдать Москве Вышинского. В качестве варианта обмена рассматривается отбывающий наказание в России украинский режиссер Олег Сенцов.

