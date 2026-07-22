Суд в Нью-Йорке назначил начало процесса по делу Мадуро на июнь 2027 года
Суд в Нью-Йорке назначил начало судебного процесса по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес на 1 июня 2027 года. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на агентство Associated Press.
Заседание, основной целью которого стало утверждение графика разбирательства, продлилось около 20 минут. Судья Элвин Хеллерстайн утвердил данную дату по просьбе обеих сторон. Согласно установленному расписанию, защита начнет подавать ходатайства об оспаривании обвинительного заключения уже в начале сентября.
В ходе короткого слушания оба подсудимых находились в тюремной одежде и не произнесли ни одного слова, однако официально заявили о своей невиновности. Им обоим грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Сын Мадуро в середине мая рассказал, что его отец сидит в общей камере на 18 человек в следственном изоляторе в Нью-Йорке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Царев назвал истинную причину замены Сырского на Драпатого в ВСУ
- Эксперт объяснил появление диалогов с DeepSeek в поиске Google
- Пригожин объяснил популярность певцов-блогеров
- Суд в Нью-Йорке назначил начало процесса по делу Мадуро на июнь 2027 года
- В России годовая инфляция ускорилась до 5,84%
- Посол РФ заявил о незаконных задержаниях дипломатов в Молдавии
- Доступные, но опасные: Почему не стоит пересаживаться с бензинового авто на газомоторное
- «Врачи уже не помогут»: Миколог перечислил смертельно опасные грибы
- Не говори «гоп»: Ярослав Нилов подтвердил уход из Госдумы
- Продюсер Киселев отказался считать своими коллегами поющих блогеров