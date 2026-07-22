Суд в Нью-Йорке назначил начало процесса по делу Мадуро на июнь 2027 года

Суд в Нью-Йорке назначил начало судебного процесса по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес на 1 июня 2027 года. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на агентство Associated Press.

Заседание, основной целью которого стало утверждение графика разбирательства, продлилось около 20 минут. Судья Элвин Хеллерстайн утвердил данную дату по просьбе обеих сторон. Согласно установленному расписанию, защита начнет подавать ходатайства об оспаривании обвинительного заключения уже в начале сентября.