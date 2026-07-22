«Речь идет не о самой личности Драпатого, а о переделе большого объема иностранной помощи, которая направляется Киеву на вооружение. Там столкнулись две группировки, и Зеленский вынужден был пожертвовать своей кандидатурой по фамилии Сырский, чтобы условной малой кровью уменьшить давление со стороны глобалистов, которые стоят за НАБУ, Федоровым, группой компаний, которые тоже претендуют на раздел военных бюджетов. Скорее всего, Драпатого дальше Зеленский обложит своими людьми, которые будут блокировать его инициативы. Поэтому эта мина замедленного действия вряд ли сможет реализовывать свою политику. Это демонстрирует раскол внутри военного управления Украины», - объяснил он.

В связи с этим Мирошник уверен, что перестановка не повлияет на ход военных действий и смену тактики ВСУ.

«Вряд ли в ближайшей перспективе это существенно повлияет на ход военных действий и тактические приемы, которые будут применяться. Пока сложно сказать, надолго ли он задержится, это игра в шахматы, пока он не проявил себя как политически опасная фигура для Зеленского, пока с ним будут мириться. Если он продолжит в стиле, как он делал заявления в поддержку Федорова, то Зеленский будет искать поводы, чтобы его как минимум блокировать, как максимум – уволить с этой должности», - заключил собеседник НСН.

Параллельно с этим Зеленский сообщил о встрече с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, чья недавняя отставка спровоцировала митинги в его поддержку. Украинский лидер предложил ему занять позицию во власти для объединения и развития технологической составляющей государства.

Точная новая должность Федорова пока не раскрывается. В своем обращении Зеленский также не уточнил, принял ли Федоров данное предложение.

