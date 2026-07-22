Эксперт объяснил появление диалогов с DeepSeek в поиске Google
Диалоги пользователей с китайской нейросетью DeepSeek появились в открытой поисковой выдаче Google вместе с промптами и личными данными. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на эксперта по информационной безопасности Владимира Зыкова, который объяснил причины инцидента.
Специалист подчеркнул, что фактической утечки информации не произошло. В сервисе предусмотрена функция публичного доступа к результатам общения, когда пользователь нажимает кнопку поделиться и распространяет ссылку. Вероятнее всего, файлы были просканированы поисковиками после того, как люди разместили эти адреса на форумах, в социальных сетях или комментариях.
Многие ошибочно полагают, что подобные ссылки являются приватными, однако они становятся общедоступными. Разработчики сервиса уже внесли изменения в файл robots.txt для запрета индексации, но это не дает абсолютной гарантии. Поисковые системы все равно могут проиндексировать адрес, если он был размещен на стороннем ресурсе, который регулярно сканируется.
Для предотвращения подобных ситуаций эксперт рекомендует внедрить функцию установки паролей на приватные ссылки. Такой механизм ограничения доступа уже является стандартной практикой в популярных облачных хранилищах и офисных пакетах.
Ранее в открытом доступе оказались диалоги клиентов к чат-бота DeepSeek, включая рабочие документы и личные сообщения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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