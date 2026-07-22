Эксперт объяснил появление диалогов с DeepSeek в поиске Google

Диалоги пользователей с китайской нейросетью DeepSeek появились в открытой поисковой выдаче Google вместе с промптами и личными данными. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на эксперта по информационной безопасности Владимира Зыкова, который объяснил причины инцидента.

Специалист подчеркнул, что фактической утечки информации не произошло. В сервисе предусмотрена функция публичного доступа к результатам общения, когда пользователь нажимает кнопку поделиться и распространяет ссылку. Вероятнее всего, файлы были просканированы поисковиками после того, как люди разместили эти адреса на форумах, в социальных сетях или комментариях.