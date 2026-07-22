Врач запретила слушать музыку и смотреть фильмы, чтобы уснуть
Любой фоновый шум вредит мозгу, заявила НСН Алена Гаврилова.
Человек должен засыпать в темноте и тишине, чтобы полностью восстановиться, рассказала НСН член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова.
Фоновый шум во время сна делает человека глупее — подкасты, фильмы, сериалы и другие видео снижают активность мозга, отвечающую за память. Уже на следующий день после такого сна люди хуже запоминают события и картинки. К такому выводу пришли ученые из Фрайбургского университета (Германия). Гаврилова подтвердила их мнение.
«Это может негативно влиять, потому что сон напрямую необходим для формирования памяти и для всех процессов. Фильтрация информации и отложение в долгосрочную память происходит именно в глубоких фазах сна. А если есть любой фоновый шум, который не позволяет мозгу уснуть полноценно, то он его отвлекает. У некоторых людей есть привычка под что-то засыпать, музыку или фильмы, но ее нельзя назвать хорошей. Я бы посоветовала им внедрять в свою жизнь больше физической активности, потому что мышечная работа способствует уменьшению тревоги и улучшению качества сна, как и дыхательные практики, гимнастика, упражнения на растяжку. Засыпать надо в темноте, тишине, спокойствии и в прохладной обстановке», — отметила она.
Ранее Гаврилова предупредила НСН, когда лучше всего выключать телефон перед сном.
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