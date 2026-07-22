Музыкант должен иметь не только сильный репертуар, но и грамотный образ, поэтому преуспеть может как певец-блогер, так и обыкновенный артист, рассказал НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Продюсер и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев заявил, что не считает поющих блогеров коллегами. По словам музыканта, они имеют право выступать, но он не относится к ним серьезно, а их резкая слава также быстро приведет к забвению, поскольку свое им нужно «выстрадать». Его слова приводит NEWS.ru. Пригожин не согласился с таким заявлением.