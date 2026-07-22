Умер ведущий программы «Монастырская кухня» Сырников

Ведущий программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас» Максим Сырников скончался в возрасте 60 лет. Об этом 22 июля сообщил его друг и публицист Егор Холмогоров, пишут «Известия».

По словам Холмогорова, телеведущий незадолго до кончины просил помолиться за его здоровье, после чего стало известно о его нахождении в больнице. Позднее он был выписан из медицинского учреждения, однако это не предотвратило трагедию.