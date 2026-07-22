Умер ведущий программы «Монастырская кухня» Сырников

Ведущий программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас» Максим Сырников скончался в возрасте 60 лет. Об этом 22 июля сообщил его друг и публицист Егор Холмогоров, пишут «Известия».

По словам Холмогорова, телеведущий незадолго до кончины просил помолиться за его здоровье, после чего стало известно о его нахождении в больнице. Позднее он был выписан из медицинского учреждения, однако это не предотвратило трагедию.

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Публицист назвал эту потерю страшным ударом по русской культуре и патриотическому движению. Он охарактеризовал Сырникова как великого кулинара, историка русской кухни и настоящего защитника национальных традиций, который был частым гостем различных фестивалей и мастер-классов.

Максим Сырников родился в 1965 году в Санкт-Петербурге и получил образование в местном государственном университете культуры и искусств. С ранних лет он увлекался гастрономией, глубоко изучая труды Вильяма Похлебкина, и впоследствии вел авторские колонки в журналах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Лев Федосеев
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