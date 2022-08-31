В Херсонской ВГА назвали Зеленского «палачом украинского народа»

«Но в итоге гибнут обыкновенные жители Украины, которым задурманили головы и загнали в окопы на заведомую смерть. Зеленский с радостью и присущим ему артистичным пафосом выполняет роль палача украинского народа. Мы задаемся вопросом, почему Зеленский и его прихвостни в окопы не идут, а отправляют на гибель обыкновенных жителей Украины», — указал замглавы ВГА.

Стремоусов напомнил, что попытка наступления на Херсон закончилась крахом и большими потерями для украинских войск.

«Наступление было похоже на кино, в котором роли играют обыкновенные жители Украины, которых выловили и отправили необученными в горнило войны с заведомо известным результатом», — подчеркнул чиновник.

По данным Минобороны РФ, при попытке наступления в Херсонской и Николаевской областях украинская армия потеряла более 560 бойцов, 26 танков и два штурмовика, напоминает RT. Всего во время наступления на Николаевско-Криворожском и других направлениях было ликвидировано более 1,2 тысячи украинских бойцов, отмечает Ura.ru.

