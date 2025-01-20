Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией и подчеркнул готовность Украины к миру
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность 47-го президента США. Он выразил уверенность, что украинцы готовы работать с американцами для достижения «настоящего мира» и пожелал удачи Трампу и «всей Америке». Соответствующее заявление Зеленский сделал в своем Telegram-канале.
Зеленский также отметил важность использования «текущего момента» как уникального шанса для достижения мира. Трамп, принесший присягу вечером 20 января, в своей инаугурационной речи не упомянул напрямую Россию или Украину, но заявил о своем намерении стать «миротворцем и объединителем».
По данным CNN, Трамп поручил своим помощникам организовать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, которые должны состояться в ближайшие дни.
Среди тем беседы — возможная встреча двух президентов для обсуждения путей прекращения российско-украинского конфликта. Путин ранее выразил готовность к диалогу в любое время, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru