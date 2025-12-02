Трамп заявил о прекращении финансового участия США в украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не принимает финансового участия в конфликте на Украине. Об этом он сообщил во время заседания кабинета министров.

По его словам, предыдущая администрация во главе с Джо Байденом выделяла огромные суммы Киеву. Трамп охарактеризовал политику Байдена как чрезмерно щедрую, отметив, что тот «раздавал 350 миллиардов долларов, как конфетки».

Трамп заявил о хорошем самочувствии и пообещал сообщить о возможных проблемах

Американский лидер подчеркнул, что при нынешнем подходе США не намерены продолжать подобную практику финансирования.

Трамп также указал, что считает необходимым пересмотреть прежние механизмы поддержки и сосредоточиться на собственных национальных интересах, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ФинансированиеУкраинаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры