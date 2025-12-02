Трамп заявил о прекращении финансового участия США в украинском конфликте
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не принимает финансового участия в конфликте на Украине. Об этом он сообщил во время заседания кабинета министров.
По его словам, предыдущая администрация во главе с Джо Байденом выделяла огромные суммы Киеву. Трамп охарактеризовал политику Байдена как чрезмерно щедрую, отметив, что тот «раздавал 350 миллиардов долларов, как конфетки».
Американский лидер подчеркнул, что при нынешнем подходе США не намерены продолжать подобную практику финансирования.
Трамп также указал, что считает необходимым пересмотреть прежние механизмы поддержки и сосредоточиться на собственных национальных интересах, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru