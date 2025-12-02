Трамп заявил о хорошем самочувствии и пообещал сообщить о возможных проблемах
Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме заявил, что его самочувствие остается отличным и он не испытывает каких-либо серьезных проблем со здоровьем.
Трамп подчеркнул, что намерен сообщить публично, если ситуация когда-либо изменится. По его словам, возрастные изменения «случаются со всеми», но в настоящий момент он чувствует себя уверенно.
Американский лидер отметил, что, по его собственному ощущению, сейчас находится «в более ясном уме, чем 25 лет назад», хотя, как добавил он, «кто его знает».
Трамп также рассказал, что недавно прошел медицинское обследование и получил по его итогам «одни пятерки», отметив, что результаты оказались полностью благополучными, передает «Радиоточка НСН».
