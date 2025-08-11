Трамп заявил, что Россия не смогла взять Киев за 4 часа из-за ошибки генерала
Президент США Дональд Трамп заявил, что российские войска могли бы занять Киев всего за четыре часа, если бы двигались по шоссе.
По его словам, некий йроссийский генерал принял решение направить колонны через сельскохозяйственные угодья, что, как утверждает Трамп, замедлило наступление. Он добавил, что не знает имени этого командира, но предположил, что президент Владимир Путин, вероятно, уже отстранил его.
В феврале 2022 года российские войска начали операцию на Украине, в первые дни продвинувшись на значительное расстояние к Киеву. Колонны техники пересекли сотни километров и достигли пригородов столицы.
Однако дальнейшее продвижение было замедлено изменением маршрутов и необходимостью обеспечения безопасности тылов. Впоследствии Москва сосредоточила усилия на боевых действиях в Донбассе и южных регионах, передает «Радиоточка НСН».
