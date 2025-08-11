Президент США Дональд Трамп заявил, что российские войска могли бы занять Киев всего за четыре часа, если бы двигались по шоссе.

По его словам, некий йроссийский генерал принял решение направить колонны через сельскохозяйственные угодья, что, как утверждает Трамп, замедлило наступление. Он добавил, что не знает имени этого командира, но предположил, что президент Владимир Путин, вероятно, уже отстранил его.