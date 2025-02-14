Трамп: Возможное вступление Киева в НАТО стало одной из причин конфликта

По его словам, россияне, «задолго до президента Путина, говорили, что не могут допустить вступления Украины в НАТО».

Ранее Трамп заявил, что его устраивает идея об отказе Киева в членстве в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

