Трамп: Возможное вступление Киева в НАТО стало одной из причин конфликта

Возможность вступления Украины в Североатлантический альянс стала одной из причин конфликта, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского лидера Дональд Трамп.

Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО маловероятно

По его словам, россияне, «задолго до президента Путина, говорили, что не могут допустить вступления Украины в НАТО».

Ранее Трамп заявил, что его устраивает идея об отказе Киева в членстве в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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