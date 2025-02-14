Трамп: Возможное вступление Киева в НАТО стало одной из причин конфликта
14 февраля 202506:17
Возможность вступления Украины в Североатлантический альянс стала одной из причин конфликта, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского лидера Дональд Трамп.
По его словам, россияне, «задолго до президента Путина, говорили, что не могут допустить вступления Украины в НАТО».
Ранее Трамп заявил, что его устраивает идея об отказе Киева в членстве в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru