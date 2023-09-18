Трамп: Украина проигрывает в конфликте с Россией
Украина проигрывает в конфликте с Россией, но СМИ об этом не рассказывают, сообщил NBC экс-президент США Дональд Трамп.
«Лживые СМИ, они больше не сообщают о войне. Вы не найдете много сообщений. Это означает, что Украина проигрывает», — заявил политик.
«Весеннего наступления Украины так и не было, потому что они натолкнулись на стену вооружений и бомб», — указал он. Бывший американский лидер указал, что выступает за прекращение конфликта.
Трамп считает, что Украина могла избежать конфликта, отказавшись от части территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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