Трампу понравились слова Путина о его намерении урегулировать украинский кризис

Ранее Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что намерение Трампа решить «острые проблемы», в том числе украинский кризис, за несколько дней «не может не радовать», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи», — поделился бывший президент США.

Трамп вновь повторил, что смог бы добиться урегулирования украинского конфликта в течение 24 часов. Политик не пояснил, каким образом намерен сделать это: как отметил Трамп, в этом случае он «растеряет все козыри».

