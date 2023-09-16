Трампу понравились слова Путина о его намерении урегулировать украинский кризис

Бывший президент США Дональд Трамп положительно оценил реакцию президента России Владимира Путина на намерения американского политика урегулировать кризис на Украине. Об этом Трамп заявил в интервью телекомпании NBC.

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Ранее Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что намерение Трампа решить «острые проблемы», в том числе украинский кризис, за несколько дней «не может не радовать», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи», — поделился бывший президент США.

Трамп вновь повторил, что смог бы добиться урегулирования украинского конфликта в течение 24 часов. Политик не пояснил, каким образом намерен сделать это: как отметил Трамп, в этом случае он «растеряет все козыри».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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