Трампу понравились слова Путина о его намерении урегулировать украинский кризис
Бывший президент США Дональд Трамп положительно оценил реакцию президента России Владимира Путина на намерения американского политика урегулировать кризис на Украине. Об этом Трамп заявил в интервью телекомпании NBC.
Ранее Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что намерение Трампа решить «острые проблемы», в том числе украинский кризис, за несколько дней «не может не радовать», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи», — поделился бывший президент США.
Трамп вновь повторил, что смог бы добиться урегулирования украинского конфликта в течение 24 часов. Политик не пояснил, каким образом намерен сделать это: как отметил Трамп, в этом случае он «растеряет все козыри».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru