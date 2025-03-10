Трамп считает, что Киев не показал желания заключить мир для возобновления помощи
10 марта 202505:01
Пока Киев не показал достаточного уровня желания заключить мир для возобновления помощи со стороны США, сообщил журналистам американский лидер Дональд Трамп.
По его мнению, Украина подпишет сделку по минералам. «Cейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы», — заявил президент США.
Ранее стало известно, что Украина попытается убедить США возобновить военную поддержку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru