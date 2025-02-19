По его словам, Москва не хочет этого делать. Президент США указал, что Россия могла бы превратить Киев в «масштабное место разрушения», но также не хочет этого делать. Политик выразил разочарование тем, что Украина не использовала возможности для урегулирования конфликта с Россией в течение последних трех лет. Это бы произошло, если бы процессом руководил даже «посредственный переговорщик».

Глава Белого дома также заявил, что слышит, что украинские власти недовольны тем, что не были приглашены на переговоры между РФ и США.

Также Трамп заявил, что Украине нужны выборы, если страна хочет получить место за столом переговоров. По его словам, рейтинг Владимира Зелинского среди граждан — 4%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

