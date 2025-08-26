Трамп: Расходы на конфликт на Украине легли на союзников по НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что финансирование конфликта на Украине полностью несут союзники по НАТО, тогда как Вашингтон ограничивается поставками вооружений и дипломатическими усилиями для прекращения боевых действий.

По его словам, США продают партнерам технику на «миллионы и миллиарды долларов», включая комплексы Patriot. При этом американские оборонные заводы, как отметил Трамп, увеличили объемы производства в два-три раза.