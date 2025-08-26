Трамп: Расходы на конфликт на Украине легли на союзников по НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что финансирование конфликта на Украине полностью несут союзники по НАТО, тогда как Вашингтон ограничивается поставками вооружений и дипломатическими усилиями для прекращения боевых действий.

По его словам, США продают партнерам технику на «миллионы и миллиарды долларов», включая комплексы Patriot. При этом американские оборонные заводы, как отметил Трамп, увеличили объемы производства в два-три раза.

 Трамп заявил, что США больше не выделяют средства Украине

Глава Белого дома также подчеркнул, что рост военной промышленности и успехи энергетического сектора отразились на экономике страны.

По его словам, заработки рабочих растут рекордными темпами за 60 лет, а цены на нефть и продукты питания заметно снизились, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПоставкиУкраинаЕвропаНАТОДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры