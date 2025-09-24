Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
Президент США Дональд Трамп оказался в «альтернативной реальности», считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Что-то там, в Нью-Йорке, творится... Трамп снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему «Как слаба Россия», - указал политик.
Медведев обратил внимание на публикацию в соцсетях американского лидера, в которой тот высказался об «окончательной победе» Украины и возврате к прежним границам, «провальной военной экономике» РФ и России как «бумажном тигре». По словам зампреда СБ, в такой реальности «давно и счастливо» живут предшественники американского президента, но Трамп другой и вскоре «вернется».
«Вероятно, через пару дней он предложит зеленому пианисту (украинскому президенту Владимиру Зеленскому. - НСН) подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощенным им [миллиардером Илоном] Маском. Или сделать что-то еще очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию», - предположил Медведев.
Политик добавил, что частая кардинальная смена точки зрения на различные вопросы - суть успешного управления государством через соцсети.
Ранее Медведев призвал США отказаться от попыток ослабить Россию посредством санкций и пошлин, напоминает РЕН ТВ.
