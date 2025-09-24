Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность

Президент США Дональд Трамп оказался в «альтернативной реальности», считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Что-то там, в Нью-Йорке, творится... Трамп снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему «Как слаба Россия», - указал политик.

«Бумажная» критика: Трамп отвернулся от России после встречи с Зеленским

Медведев обратил внимание на публикацию в соцсетях американского лидера, в которой тот высказался об «окончательной победе» Украины и возврате к прежним границам, «провальной военной экономике» РФ и России как «бумажном тигре». По словам зампреда СБ, в такой реальности «давно и счастливо» живут предшественники американского президента, но Трамп другой и вскоре «вернется».

«Вероятно, через пару дней он предложит зеленому пианисту (украинскому президенту Владимиру Зеленскому. - НСН) подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощенным им [миллиардером Илоном] Маском. Или сделать что-то еще очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию», - предположил Медведев.

Политик добавил, что частая кардинальная смена точки зрения на различные вопросы - суть успешного управления государством через соцсети.

Ранее Медведев призвал США отказаться от попыток ослабить Россию посредством санкций и пошлин, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
