Депутат Свинцов предрек появление нового вида мошенничества с ИИ
Андрей Свинцов в пресс-центре НСН выразил надежду на то, что Россиия станет лидером по зачистке интернета от фейков и ботов.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что в скором времени могут появиться новые способы мошенничества.
«Я — сторонник мощнейшей зачистки интернета. В первую очередь социальных сетей и различных платформ. Зачистки от бесконечного фейкового контента, от триллионов ботов, которые просто заполонили большинство социальных сетей. Мы должны понимать, с кем мы общаемся в соцсетях. А еще и появился искусственный интеллект. Это все превратится в новые виды мошенничества, которые мы еще даже не знаем. Появятся новые способы, когда будут обворовывать просто до нитки. Если у вас украдут электронную цифровую подпись, то вас лишат всего. Количество обращений ко мне, как к депутату, возрастает. Я надеюсь, что Россия станет лидером по зачистке интернета от ботоферм и фейков», — сказал собеседник НСН.
Российские знаменитости оказались под прицелом кибермошенников: волна фишинговых атак накрыла топ-блогеров и звезд шоу-бизнеса. Получив контроль над страницами, мошенники эксплуатируют доверие аудитории: размещают фейковые анонсы «розыгрышей» и требуют от фанатов крупные суммы за «выигрыш».
Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков говорил НСН, что сегодня не существует сервисов, которые могут помочь в случае взлома или блокировки аккаунтов россиян в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), этот вопрос может решаться только «через связи».
