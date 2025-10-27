«Я — сторонник мощнейшей зачистки интернета. В первую очередь социальных сетей и различных платформ. Зачистки от бесконечного фейкового контента, от триллионов ботов, которые просто заполонили большинство социальных сетей. Мы должны понимать, с кем мы общаемся в соцсетях. А еще и появился искусственный интеллект. Это все превратится в новые виды мошенничества, которые мы еще даже не знаем. Появятся новые способы, когда будут обворовывать просто до нитки. Если у вас украдут электронную цифровую подпись, то вас лишат всего. Количество обращений ко мне, как к депутату, возрастает. Я надеюсь, что Россия станет лидером по зачистке интернета от ботоферм и фейков», — сказал собеседник НСН.

Российские знаменитости оказались под прицелом кибермошенников: волна фишинговых атак накрыла топ-блогеров и звезд шоу-бизнеса. Получив контроль над страницами, мошенники эксплуатируют доверие аудитории: размещают фейковые анонсы «розыгрышей» и требуют от фанатов крупные суммы за «выигрыш».

Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков говорил НСН, что сегодня не существует сервисов, которые могут помочь в случае взлома или блокировки аккаунтов россиян в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), этот вопрос может решаться только «через связи».

