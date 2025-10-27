Песков: Россия открыта для налаживания отношений с США

Россия открыта для налаживания отношений с США. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, отношения Москвы и Вашингтона «находятся на минимальном уровне». Однако сейчас наметились первые «робкие усилия», чтобы вывести взаимодействие сторон из состояния «оцепенения».

«Мы все равно исходя прежде всего из своих собственных интересов, мы остаемся открытыми для налаживания отношений», - указал пресс-секретарь.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство открыто к продолжению контактов по линии Госдепартамента США для конкретизации дальнейших параметров диалога по различным аспектам двусторонних отношений и совместным шагам по урегулированию на Украине.

