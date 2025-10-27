Певицу Монеточку заочно арестовали за невыполнение обязанностей иноагента

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, признана в России иностранным агентом) заочно арестована за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом заявили в прокуратуре Москвы.

По данным правоохранительных органов, дважды за год артистку привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Однако Гырдымова продолжила распространять в социальных сетях материалы без соответствующих указаний. Певице заочно предъявили обвинение по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

«С учетом позиции Басманной межрайонной прокуратуры суд заочно избрал в отношении Елизаветы Гырдымовой... меру пресечения в виде заключения под стражу», - подчеркнули в прокуратуре.

Ранее столичный Басманный районный суд заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен в РФ в реестр иностранных агентов) за уклонение от обязанностей иноагента.

