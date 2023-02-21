Трамп: Помощь Украине со стороны США затягивает конфликт

Политик выразив уверенность, что он смог бы разрешить его на посту президента всего за 24 часа. Как отметил бывший президент США, конфликт на Украине «должен быть разрешен немедленно».

Также, по его словам, при его администрации Москва никогда не стала бы проводить спецоперацию. Как считает Трамп, лидирующая роль и авторитет США во многом пошатнулись после ухода из Афганистана. Он назвал этот момент «самым позорным днем в истории» страны.

