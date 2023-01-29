Трамп: Человечество оказалось на грани третьей мировой войны из-за Байдена
Человечество оказалось на грани третьей мировой войны, к этому привел президент США Джо Байден, заявил на митинге сторонников в штате Южная Каролина бывший американский лидер Дональд Трамп.
«Джо Байден подвел нас ко грани третьей мировой войны. Если кто не в курсе, то мы тут, на грани третьей мировой. Став президентом, я принесу мир посредством силы, чего ранее никогда не бывало», — сказал политик.
Экс-президент высказал уверенность, что будь он переизбран в 2020 году, конфликта между Россией и Украиной не было бы.
По словам Трампа, Соединенные Штаты при Байдене разрушаются эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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