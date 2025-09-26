Трамп отказался одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk
Президент США Дональд Трамп не поддержал предложение о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО, сообщила Axios со ссылкой на осведомленный источник. Это оказался единственный пункт в заявке Киева, который американский лидер отклонил; по другим позициям он выразил поддержку.
Ракеты Tomahawk производства RTX имеют дальность до 1,6 тысяч километров, что, как отмечает издание, позволяет им поражать цели глубоко на территории России. Ранее США ограничивали поставки таких систем, ссылаясь на риск эскалации и на ограниченность собственных запасов.
Вашингтон, по данным издания, сохраняет осторожность в вопросе поставок дальнобойных крылатых ракет, тогда как Украина продолжает настаивать на расширении военной помощи.
В российском руководстве неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию и фактически вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что грузы с вооружением для Украины станут для России законной целью. В Кремле также отмечали, что «накачивание» страны оружием не способствует переговорам и может иметь негативные последствия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп признал зависимость Венгрии и Словакии от российских энергоресурсов
- Правозащитник рассказал, чем СИЗО должны отличаться от колоний
- Захарова: Россия обратится в суд ООН по делу о «Северных потоках»
- «Надувание щек»: России невыгодно строить АЭС в Нигере
- Трамп отказался одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk
- Захарова заявила об угрозе провокации Киева в странах НАТО
- Виктор Момотов объяснил уход из Высшей квалификационной коллегии судей
- Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна
- Лукашенко сообщил о «хорошем предложении» по Украине, обсуждаемом США
- ВККС прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ Момотова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru