Трамп отказался одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп не поддержал предложение о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО, сообщила Axios со ссылкой на осведомленный источник. Это оказался единственный пункт в заявке Киева, который американский лидер отклонил; по другим позициям он выразил поддержку.

Ракеты Tomahawk производства RTX имеют дальность до 1,6 тысяч километров, что, как отмечает издание, позволяет им поражать цели глубоко на территории России. Ранее США ограничивали поставки таких систем, ссылаясь на риск эскалации и на ограниченность собственных запасов.