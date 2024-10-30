Зеленский подтвердил, что запрашивал у США ракеты Tomahawk

На пресс-конференции для североевропейских СМИ он указал, что действительно попросил пакет дальнобойных вооружений, которые будут использованы только в том случае, если Россия не прекратит боевые действия.

При этом Зеленский указал, что это была конфиденциальная информация между Киевом и Вашингтоном.

«Вы видите, что сейчас происходит в СМИ... это была конфиденциальная информация... Как понимать эти сообщения? Это означает, что между партнёрами нет ничего конфиденциального», - заключил он.

Ранее информация о том, что секретная часть «плана победы» украинского президента включает в себя передачу ракет Tomahawk появилась в газете The New York Times, сообщает RT.

