Трамп не исключил, что Украине хватит вооружения до достижения соглашения с Россией
Глава США Дональд Трамп допустил, что Киеву хватит вооружений для продолжения боевых действий до момента достижения Вашингтоном и Москвой соглашения по урегулированию конфликта.
Об этом он сообщил журналистам. Так президент ответил на вопрос, на какое время Украине хватит оружия для продолжения боев. При этом американский лидер допустил, что США смогут договориться об урегулировании конфликта за короткое время.
Ранее стало известно, что Зеленский не уловил сигнал о необходимости скорейшего завершения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru