Макрон: Перемирие на Украине может быть достигнуто в течение нескольких недель

Перемирие в конфликте вокруг Украины может быть достигнуто в течение нескольких недель, сообщил Fox News лидер Франции Эммануэль Макрон.

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«Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель», — заявил глава государства после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Если «серьезный разговор» Владимира Путина и Дональда Трампа состоится до лета, то возможна заморозка конфликта на Украине в 2025 году, что будет означать лишь временное перемирие, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаФранцияЭммануэль Макрон

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