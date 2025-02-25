Макрон: Перемирие на Украине может быть достигнуто в течение нескольких недель
Перемирие в конфликте вокруг Украины может быть достигнуто в течение нескольких недель, сообщил Fox News лидер Франции Эммануэль Макрон.
«Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель», — заявил глава государства после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Если «серьезный разговор» Владимира Путина и Дональда Трампа состоится до лета, то возможна заморозка конфликта на Украине в 2025 году, что будет означать лишь временное перемирие, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон: Перемирие на Украине может быть достигнуто в течение нескольких недель
- Кабмин РФ скорректировало ошибку в имени оппонента Пушкина по дуэли Дантеса
- Ошибка: Вучич заявил, что Сербия проголосовала против России в ООН
- Путин: Зеленский мешает миру на Украине
- Трамп: Звонок Путину был одним из первых после выборов
- Путин: Россия готова поставлять 2 млн тонн алюминия в США
- Трамп заявил, что намерен посетить Москву
- Макрон в ответ положил руку на колено Трампа
- Трамп отказался называть Путина диктатором
- Путин заявил о возможности соглашения с США по сокращению вооружений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru