«Прав на 200%»: Медведев поддержал заявление Трампа о Зеленском

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал слова президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском, назвавшего украинского лидера «диктатором без выборов».

В своей публикации в X он отметил, что Зеленскому стоит поторопиться с проведением выборов, иначе «от его страны ничего не останется».

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Медведев добавил, что не ожидал, что Трамп скажет такие слова три месяца назад, однако теперь считает его утверждение «на 200% правильным».

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News подчеркнул, что Украина должна предоставить ясные объяснения о том, как были использованы средства, выделенные США, или вернуть эти деньги, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий Медведев

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