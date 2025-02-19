«Прав на 200%»: Медведев поддержал заявление Трампа о Зеленском

Медведев добавил, что не ожидал, что Трамп скажет такие слова три месяца назад, однако теперь считает его утверждение «на 200% правильным».

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News подчеркнул, что Украина должна предоставить ясные объяснения о том, как были использованы средства, выделенные США, или вернуть эти деньги, передает «Радиоточка НСН».

