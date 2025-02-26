Трамп: Европа будет отвечать за будущую военную помощь Киеву
26 февраля 202505:16
Глава США Дональд Трамп заявил журналистам, что в будущем Европа должна быть ответственной за предоставление Киеву военной помощи.
«Европейские страны будут нести ответственность», — заявил глава государства, отвечая на вопрос о будущих поставках вооружений Киеву.
По словам Трампа, американские власти в настоящее время не оказывают Киеву никакой военной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru