Трамп: Европа будет отвечать за будущую военную помощь Киеву

Глава США Дональд Трамп заявил журналистам, что в будущем Европа должна быть ответственной за предоставление Киеву военной помощи.

СМИ: Чиновники Госдепа хотят расширить доступ Киева к помощи США

«Европейские страны будут нести ответственность», — заявил глава государства, отвечая на вопрос о будущих поставках вооружений Киеву.

По словам Трампа, американские власти в настоящее время не оказывают Киеву никакой военной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАУкраинаЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры