СМИ: Чиновники Госдепа хотят расширить доступ Киева к помощи США
Высокопоставленные чиновники Госдепа США добиваются частичного снятия ограничений на предоставление помощи Киеву, сообщает Politico.
По данным издания, это может позволить Украине получить доступ к поддержке в сфере безопасности и экономики. Исключения не будут разрешены для программ, которые стимулируют разнообразие, равенство и инклюзивность.
Подобные усилия говорят о разногласии внутри администрации президента Дональда Трампа относительно того, какой подход нужно занимать Вашингтону по отношению к помощи Украине.
Ранее президент США заявил, что, что не против приезда в Вашингтон Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru