СМИ: Чиновники Госдепа хотят расширить доступ Киева к помощи США

Высокопоставленные чиновники Госдепа США добиваются частичного снятия ограничений на предоставление помощи Киеву, сообщает Politico.

По данным издания, это может позволить Украине получить доступ к поддержке в сфере безопасности и экономики. Исключения не будут разрешены для программ, которые стимулируют разнообразие, равенство и инклюзивность.

Подобные усилия говорят о разногласии внутри администрации президента Дональда Трампа относительно того, какой подход нужно занимать Вашингтону по отношению к помощи Украине.

Ранее президент США заявил, что, что не против приезда в Вашингтон Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

