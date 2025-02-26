Трамп: США не оказывают Киеву военной помощи

Он указал, что без поставок американского оружия Украине крайне быстро потерпела бы поражение, и «война закончилась бы в очень короткий срок».

Также Трамп не исключил, что Украине хватит вооружения до достижения соглашения с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

