Трамп: США не оказывают Киеву военной помощи

Американские власти в настоящее время не оказывают Киеву никакой военной помощи, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

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Он указал, что без поставок американского оружия Украине крайне быстро потерпела бы поражение, и «война закончилась бы в очень короткий срок».

Также Трамп не исключил, что Украине хватит вооружения до достижения соглашения с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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