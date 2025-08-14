Самолет спецотряда «Россия» прибыл на Аляску перед встречей Путина и Трампа

Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», вылетевший из московского аэропорта «Внуково», приземлился в аэропорту Анкориджа имени Теда Стивенса на Аляске. Данные о рейсе опубликованы на портале Flightradar24.

Перелет связан с подготовкой встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, намеченной на 15 августа.

Трамп заявил, что Россия и Украина должны договориться сами

Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры начнутся в 22:30 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сначала лидеры проведут беседу тет-а-тет, затем присоединятся делегации, в которые войдут высокопоставленные представители МИД, Минобороны, Минфина и администрации президента.

Основной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине, по итогам планируется пресс-конференция, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры