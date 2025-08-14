Самолет спецотряда «Россия» прибыл на Аляску перед встречей Путина и Трампа
Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», вылетевший из московского аэропорта «Внуково», приземлился в аэропорту Анкориджа имени Теда Стивенса на Аляске. Данные о рейсе опубликованы на портале Flightradar24.
Перелет связан с подготовкой встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, намеченной на 15 августа.
Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры начнутся в 22:30 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сначала лидеры проведут беседу тет-а-тет, затем присоединятся делегации, в которые войдут высокопоставленные представители МИД, Минобороны, Минфина и администрации президента.
Основной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине, по итогам планируется пресс-конференция, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Синема парк» и «Формула кино» подали иски к Sony на 578 миллионов
- Ложка нектара в бочке дегтя: Как с помощью меда вылечить глаза
- Самолет спецотряда «Россия» прибыл на Аляску перед встречей Путина и Трампа
- В Курске заочно приговорили начальника сумского СИЗО к 13 годам колонии
- Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа из альбома «Город дорог»
- Интерес женщин к триллерам объяснили попыткой спрятаться от реальности
- Трамп заявил, что Россия и Украина должны договориться сами
- «Проверить не сможем!»: Благодаря чему в России случилось минимальное за 15 лет число ДТП
- Минюст внес «Репортеров без границ» в перечень нежелательных организаций
- Песков призвал не пытаться предугадать итог встречи Путина и Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru