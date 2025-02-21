Трамп был прав: Менее 16% украинцев готовы голосовать за Зеленского

Проголосовать за президента Украины Владимира Зеленского на возможных выборах готовы менее 15,9% граждан страны, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на данные социологического опроса центра СОЦИС.

Зеленский заявил, что будет «не нужен» после приема Украины в ЕС и НАТО

Год назад за него хотели голосовать 21,7% граждан. В феврале 2025 года при условии баллотирования таких людей, как экс-главком ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и многие другие новые имена из электоральной ниши военных Украины, Зеленский держит второе место.

В лидерах Залужный, который набрал 27,2% голосов. Бывший президент Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.) получил 5,6%, а Буданов - 3,2%.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг украинского лидера среди граждан — 4%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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