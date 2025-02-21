Год назад за него хотели голосовать 21,7% граждан. В феврале 2025 года при условии баллотирования таких людей, как экс-главком ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и многие другие новые имена из электоральной ниши военных Украины, Зеленский держит второе место.

В лидерах Залужный, который набрал 27,2% голосов. Бывший президент Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.) получил 5,6%, а Буданов - 3,2%.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг украинского лидера среди граждан — 4%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

