Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном уходе с должности главы государства, намекнув, что не оставит пост, пока страна не станет частью Евросоюза и НАТО. Об этом он заявил в интервью ARD.

Как отметил политик, он «готов на все» ради мира на Украине. По словам Зеленского, Россия якобы хочет от него избавиться «возможно, не физически, а политически».

«Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну», — заявил украинский президент.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался за проведение выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Зеленского населением страны.

