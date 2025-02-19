Зеленский заявил, что будет «не нужен» после приема Украины в ЕС и НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном уходе с должности главы государства, намекнув, что не оставит пост, пока страна не станет частью Евросоюза и НАТО. Об этом он заявил в интервью ARD.
Как отметил политик, он «готов на все» ради мира на Украине. По словам Зеленского, Россия якобы хочет от него избавиться «возможно, не физически, а политически».
«Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну», — заявил украинский президент.
Ранее президент США Дональд Трамп высказался за проведение выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Зеленского населением страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru