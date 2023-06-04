ТОС «Солнцепек» уничтожил пункт дислокации ВСУ вблизи Гуляйполя

Российская армия с помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» ударила по пункту временной дислокации украинских войск, сообщает РИА Новости сообщил.

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Уничтоженный объект располагался в районе населенного пункта Гуляйполе. Другие подробности не сообщаются.

Ранее «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на сватовском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

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