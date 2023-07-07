МИД обвинил Запад в закупках оружия советского и российского производства
Коллективный Запад по-прежнему пытается закупить оружие и боеприпасы советского и российского производства по всему миру для отправки Украине, такие случаи участились в последнее время. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, соответствующее заявление размещено на портале ведомства.
Дипломат подчеркнула, что Запад оказывает небывалое давление на государства, ранее приобретавшие отечественное оружие для нужд национальной обороноспособности. Захарова добавила, что давлению подверглись почти все страны мира — партнеры Москвы в военно-технической отрасли.
Официальный представитель МИД России отметила, что Запад не гнушается «самыми омерзительными методами устрашения и шантажа» вплоть до угроз ареста и изъятия имущества, принадлежащего странам, воздействия на родственников и близких государственных деятелей.
Ранее Захарова заявила, что оружие, поставляемое Украине западными странами, применяется протестующими во Франции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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