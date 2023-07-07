МИД обвинил Запад в закупках оружия советского и российского производства

Дипломат подчеркнула, что Запад оказывает небывалое давление на государства, ранее приобретавшие отечественное оружие для нужд национальной обороноспособности. Захарова добавила, что давлению подверглись почти все страны мира — партнеры Москвы в военно-технической отрасли.

Официальный представитель МИД России отметила, что Запад не гнушается «самыми омерзительными методами устрашения и шантажа» вплоть до угроз ареста и изъятия имущества, принадлежащего странам, воздействия на родственников и близких государственных деятелей.

Ранее Захарова заявила, что оружие, поставляемое Украине западными странами, применяется протестующими во Франции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

