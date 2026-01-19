«Только огрызаться»: Военкор Коц не поверил в способность ВСУ на наступление
У ВСУ нет ресурсов для наступления, сказал НСН Александр Коц, добавив, что если вдруг они и правда решат наступать, то им придется забирать военных с других участков фронта.
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет ресурсов для полномасштабного наступления, однако военные могут совершать небольшие вылазки по линии фронта, сказал НСН военный корреспондент Александр Коц.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский ранее анонсировал новые наступления ВСУ в 2026 году. Он добавил, что ВСУ будут «бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу». Коц отметил, что подобные заявления от Сырского звучат уже не в первый раз.
«Сырский уже не в первый раз анонсирует какие-то наступления. Широкомасштабные наступления на каких-либо участках фронта Украина сегодня развернуть неспособна. На такие операции, как в 2023 году в Запорожье, у них точно ресурсов нет. Локальные вылазки, конечно, могут организовываться. Это показали события в том же Купянске, которые поначалу шли успешно для Киева, но потом ВСУ там завязли и не выполнили задачу освободить город, о чем ранее говорил Сырский. Огрызаться по линии фронта они могут, но чтобы широкомасштабно наступать и отбивать города, у них нет ресурсов. Кроме того, у западных кураторов нет возможность эти ресурсы восполнить», — сказал собеседник НСН.
По его словам, в случае принятия решения о наступлении ВСУ в любом случае придется перенаправлять своих бойцов с одного участка фронта на другой.
«Сейчас ВСУ вынуждены перебрасывать в Купянск военных из "Днепра" и Шаховского подразделения. Я не могу предположить, где они будут наступать. Однако в любом случае у них нет таких резервов, которые они могли бы куда-то безболезненно для себя направить, чтобы использовать для наступления. В любом случае придется откуда-то кого-то забирать», — добавил Коц.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не пойдет на территориальные уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму. По его словам, подобное решение означало бы «пересмотр очень фундаментального элемента государственности России», который закреплён в Конституции страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесли законопроект о защите покупателей жилья от «эффекта Долиной»
- «Осьминог в банке»: Психолог объяснила, как пережить «грустный понедельник»
- Президент Болгарии Румен Радев объявил об отставке
- «Только огрызаться»: Военкор Коц не поверил в способность ВСУ на наступление
- Умер основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани
- СМИ: Франция отказалась входить в «Совет мира» по Газе
- Как спасти автомобиль от повреждений при чистке крыш
- Трамп призвал Европу сосредоточиться на конфликте на Украине вместо Гренландии
- Экс-посол: Япония не поможет России урегулировать конфликт на Украине
- Картинка без личностей: «Войне и миру» Андреасяна предрекли судьбу «Онегина»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru