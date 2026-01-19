По его словам, в случае принятия решения о наступлении ВСУ в любом случае придется перенаправлять своих бойцов с одного участка фронта на другой.



«Сейчас ВСУ вынуждены перебрасывать в Купянск военных из "Днепра" и Шаховского подразделения. Я не могу предположить, где они будут наступать. Однако в любом случае у них нет таких резервов, которые они могли бы куда-то безболезненно для себя направить, чтобы использовать для наступления. В любом случае придется откуда-то кого-то забирать», — добавил Коц.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не пойдет на территориальные уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму. По его словам, подобное решение означало бы «пересмотр очень фундаментального элемента государственности России», который закреплён в Конституции страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

