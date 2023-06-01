Пригожин опубликовал совместную фотографию с Прилепиным

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, которому сегодня исполнилось 62 года, навестил в больнице писателя Захара Прилепина. Пресс-служба Пригожина опубликовала их совместное фото.

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Прилепин остается в больнице, где восстанавливается после покушения. 6 мая машину, в которой находился Прилепин, подорвали миной в Нижегородской области. Погиб товарищ Прилепина.

Накануне Прилепин дал первое большое интервью после покушения. Он рассказал, что врачи пока не выписывают его и говорят, что ходить сам он начнет только через 6-8 месяцев. Писатель добавил, что его поддерживают бойцы и командиры его батальона и Росгвардии, а также поблагодарил тех, кто за него молился.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Евгений ПригожинЗахар Прилепин

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