Пригожин опубликовал совместную фотографию с Прилепиным

Прилепин остается в больнице, где восстанавливается после покушения. 6 мая машину, в которой находился Прилепин, подорвали миной в Нижегородской области. Погиб товарищ Прилепина.

Накануне Прилепин дал первое большое интервью после покушения. Он рассказал, что врачи пока не выписывают его и говорят, что ходить сам он начнет только через 6-8 месяцев. Писатель добавил, что его поддерживают бойцы и командиры его батальона и Росгвардии, а также поблагодарил тех, кто за него молился.

