Призвавшего просить Россию о помощи депутата Рады уличили в желании угодить Путину

«Рабинович умеет сказать. Он очень хорошо чувствует мейнстрим. Раньше он себя позиционировал как защитник Израиля и даже давал деньги. Он очень конъюнктурный человек. И чувствует, когда надо говорить то, что приносит хорошие дивиденды. А теперь защищать Израиль уже не модно, на этом «срубить» ничего уже нельзя. Поэтому Рабинович искал другую нишу. И он ее нашел в информационном пространстве. Сейчас есть определенные течения на Украине, главная сила которых Виктор Медведчук, позиционирующие миролюбивую политику. Рабинович ведь фактически отдал партию Медведчуку, поэтому надо говорить то, что говорит хозяин. А хозяин говорит, что надо хвалить Россию и просить у нее. То есть он делает все то, что приносит деньги, практическую власть, соответственно, экономическую власть. Для него Медведчук – это та система, которая проводит его к Путину, Медведчук ведь тоже посредник. То есть Рабинович определился, что ему нужно к российскому лидеру, а сам он туда продвинуться не может», – комментирует политолог.

Также Соскин уверен, что никакие подобные заявление, а также депутаты вроде Рабиновча были бы не нужны, если бы решились вопросы границ ДНР и ЛНР.

«Нужно отдать контроль над границей с Луганском и Донецком украинским войскам. Есть проблема Крыма, то тогда можно садиться за стол переговоров, искать модель свободно-экономической зоны. А пока не будет отдана граница, ничего хорошего не будет, кто бы что не озвучил. Надо решить этот вопрос, тогда отношения между Россией и Украиной нормализуются, и никакие Рабиновичи и Медведчуки не нужны будут. Это во власти Путина», – отмечает он.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, что режим ЧС создает для людей только трудности. При этом в стране нет того, что жизненно необходимо гражданам.

