Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается вступать в переговоры с Москвой. Об этом он сообщил в ходе форума интернет-инноваций «IFORUM — 2019» в Киеве. На вопрос журналиста о том, будут ли переговоры с Москвой, он ответил: «Нет».

Позже в ходе выступления на форуме Зеленский несколько раз упоминал Россию как страну, опережающую Украину по всевозможным статистическим показателям, назвав ее «агрессором», сообщает РИА ФАН.

Ранее украинский политолог и российский сенатор в эфире НСН оценили шансы нового главы Украины наладить отношения с Крымом и остальной Россией.

