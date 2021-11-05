Территории в пяти российских регионах назвали украинскими

По его мнению, одна из этих территорий – около 40% современной Брянской области – входила в Стародубщину, которая передана России во времена Богдана Хмельницкого. Также утеряна Украной и Восточная Слобожанщина. Это часть территорий между районами Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областей.

Ответственность за «русификацию» этих земель, считает украинский философ, лежит на советском и на современном российском руководстве.

Ранее 5 ноября глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что Украина разорвала связь с «русским миром» - ни президент, ни парламент, ни украинский кабмин не желают возвращать свою страну туда.

