Территории в пяти российских регионах назвали украинскими
На Украине территории в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях считают присвоенными РФ. Об этом заявил украинский писатель и философ Петр Кралюк. Этому вопросу он посвятил две статьи в газете «День».
По его мнению, одна из этих территорий – около 40% современной Брянской области – входила в Стародубщину, которая передана России во времена Богдана Хмельницкого. Также утеряна Украной и Восточная Слобожанщина. Это часть территорий между районами Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областей.
Ответственность за «русификацию» этих земель, считает украинский философ, лежит на советском и на современном российском руководстве.
Ранее 5 ноября глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что Украина разорвала связь с «русским миром» - ни президент, ни парламент, ни украинский кабмин не желают возвращать свою страну туда.
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