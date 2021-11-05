Киев заявил об окончательном разрыве связи с «русским миром»

Украина разорвала связь с «русским миром» - ни президент, ни парламент, ни украинский кабмин не желают возвращать свою страну туда, заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев»

«Мы разорвали эту политическую связь с русским миром. Я не вижу, и уверяю вас, ни у президента, ни в правительстве, ни в парламенте, нет никакого желания возвращать Украину туда. Мы однозначно развиваемся как европейская, евроатлантическая страна. Хочется больше признания со стороны наших европейских и евроатлантических друзей этого факта, но мы делаем свое дело и идем своим путем и для меня это принципиально», - подчеркнул министр на брифинге в рамках «Open Zakarpattia 2021. Форум развития» 5 ноября.

Ранее гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в эфире НСН рассказал, что влияет на отношение украинцев к России.

«Отношение украинцев к России в течение долгого срока можно было охарактеризовать как безответная любовь. С 2008 года 90% украинцев положительно относились к России. Никакие события на это особенно не влияли. Даже война в Грузии. В то время как отношение россиян к Украине очень сильно менялось. Обвал этого хорошего отношения произошел после Крыма и войны в Донбассе. На 60% упала поддержка России. Только 30% стали относиться к России положительно. Когда активные боевые действия закончились, произошло улучшение отношения, примерно на 10% больше, чем было. И ситуация более-менее стабилизировалась. Улучшение отношения может быть связано с работой пророссийских каналов, которые недавно закрыли. Реакцию населения после закрытия каналов мы пока не знаем. В России в последний год стали меньше говорить об Украине, больше о пандемии, поэтому отношение немного улучшилось. И впервые за всю историю наблюдений в России стали относиться к Украине лучше, чем украинцы к России», - отметил он.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
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