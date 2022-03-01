Тероборона ДНР: Националисты расстреляли выходящих из Волновахи мирных жителей

Украинские националисты расстреляли мирных граждан в городе Волноваха в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

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Как сообщается в Telegram-канале штаба, трагедия в Волновахе произошла в 10:10. По данным представителей ДНР, националисты открыли огонь по выходящим из города мирным жителям с белым флагом, пишет RT.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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ФОТО: twitter.com
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