Тероборона ДНР: Националисты расстреляли выходящих из Волновахи мирных жителей
1 марта 202211:32
Украинские националисты расстреляли мирных граждан в городе Волноваха в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
Как сообщается в Telegram-канале штаба, трагедия в Волновахе произошла в 10:10. По данным представителей ДНР, националисты открыли огонь по выходящим из города мирным жителям с белым флагом, пишет RT.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru