Теплоходы прекратили переправку людей из Херсона на левый берег Днепра

Теплоходы 7 ноября прекращают переправку людей с правого берега Днепра, где находится Херсон, на левый берег. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

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«Сегодня ушел последний теплоход, который мог забрать людей, которые захотели перейти на левый берег», - сказал он.

Стремоусов отметил, что 7 ноября является последним днем организованной эвакуации с правобережной части Херсонской области. Оставшимся в городе людям он рекомендовал эвакуироваться самостоятельно.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияХерсон
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