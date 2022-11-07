Теплоходы прекратили переправку людей из Херсона на левый берег Днепра

«Сегодня ушел последний теплоход, который мог забрать людей, которые захотели перейти на левый берег», - сказал он.

Стремоусов отметил, что 7 ноября является последним днем организованной эвакуации с правобережной части Херсонской области. Оставшимся в городе людям он рекомендовал эвакуироваться самостоятельно.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

