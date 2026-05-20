Вэнс: Обсуждается вопрос о возможной передаче РФ находящегося в Иране урана
В настоящее время обсуждается возможная передача России урана, находящегося в Иране, сообщил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, время ведутся соответствующие переговоры. «Кто знает? Я не собираюсь давать предварительных обязательств в ходе переговоров», - указал Вэнс, отвечая на вопрос о возможности передачи урана Москве.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что вопрос о вывозе обогащенного урана «весьма трудный» и оказался в тупике в диалоге с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
