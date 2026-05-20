Зеленский заявил, что утвердил планы дальнобойных ударов на июнь
20 мая 202601:32
Денис Постольский
Президент Украины заявил в видеообращении в Telegram-канале, что утвердил планы дальнобойных ударов на июнь 2026 года.
«Сегодня утвердил планы нашей дальнобойности на июнь, и должны творчески развить украинские дальнобойные санкции, которые показали силу в мае», — заявил он.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявило, что Украина планирует запускать беспилотники с территории Латвии для нанесения террористических ударов по тыловым регионам РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
