Зеленский заявил, что утвердил планы дальнобойных ударов на июнь

Президент Украины заявил в видеообращении в Telegram-канале, что утвердил планы дальнобойных ударов на июнь 2026 года.

Сотни БПЛА и ни одной уступки: Как Зеленский опять завел переговоры в тупик

«Сегодня утвердил планы нашей дальнобойности на июнь, и должны творчески развить украинские дальнобойные санкции, которые показали силу в мае», — заявил он.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявило, что Украина планирует запускать беспилотники с территории Латвии для нанесения террористических ударов по тыловым регионам РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Bruno Press/Abaca/Sipa USA/ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры